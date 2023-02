Roma, entrano in casa e sparano: 46enne gambizzato al Tufello

di Emilio Orlando

Roma, un 46enne è stato gambizzato in casa nel pomeriggio di mercoledì 22 febbraio: è ricoverato al Policlinico Umberto I. L'uomo, italiano, è stato ferito a entrambe le gambe da due proiettili esplosi da due uomini che hanno fatto irruzione a volto coperto nel suo appartamento in via Monte Taburno, in zona Tufello.

Cosa è successo

I sicari hanno gli hanno suonato al campanello di casa e sono entrati con le pistole in pugno. La vittima, il quaranteseinne Marco C., è stato raggiunto dai due mentre dormiva e gli hanno sparato. L'agguato è avvenuto nel cuore del Tufello in via Monte Taburno, cuore di quella che una volta era la piazza di spaccio gestita dal clan Primavera. L'uomo ferito, trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I ha una serie di precedenti penali per narctroffico, rapina ed estorsione.

Nel 2018 era stato arrestato nell'indagine del distretto di polizia Fidene Serpentara e della sezione narcotici della squadra mobile. L'inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Roma, portò alla luce l'esistenza di una piazza di spaccio di cocaina, gestita dai Primavera, tra via Tonale, via Monte Petrella, via Monte Crocco e via Monte Epomeo, con un guadagno di quatrromila euro al giorno. Indaga la sezione omicidi della mobile e la giudiziaria del distretto di Fidene.

#roma, 46enne gambizzato in casa: è ricoverato al Policlinico Umberto I https://t.co/NXGd9Z1pTS — Leggo (@leggoit) February 22, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Febbraio 2023, 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA