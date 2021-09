Roma, appicca un incendio vicino all'autostrada a Tivoli: «Mi stavo annoiando»

Un piromane romano di 45 anni è stato sorpreso mentre stava appiccando un incendio a Villa Adriana, nel Comune di Tivoli, vicino a Roma. L'uomo sorpreso in fragrante ha chiarato per giustificarsi: «Mi stavo annoiando». I carabinieri lo hanno arrestato.

I militari sono intervenuti, su segnalazione di un carabiniere libero dal servizio, nei pressi dello svincolo autostradale dell'A24. L'uomo era intento a incendiare delle sterpaglie ai margini della carreggiata. Il carabiniere notato l'uomo, ha allertato i colleghi del 112.

Il piromane è stato bloccato con ancora tutto l'occorrente per appiccare l'incendio. Una volta fermato, il 45enne ha cercato di giustificare il gesto dichiarando: «Mi stavo annoiando». Un'assurda motivazione che aggrava ancor di più la sua posizione e l'entità del gesto che, se non sventato in tempo, avrebbe potuto causare danni ingenti. L'uomo, dopo l'arresto, è stato accompagnato al suo dommicilio, in attesa del rito di convalida.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Settembre 2021, 14:42

