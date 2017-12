Quindicenne ucciso, la preside: "Grave lutto, commemorazione l'8 gennaio a scuola"

«La comunità del Sereni ha subito un grave lutto. Ci stringiamo tutti con immenso affetto attorno alla famiglia dell'amato Federico». Lo si legge in una comunicazione firmata dal dirigente scolastico dell'istituto tecnico agrario frequentato da Federico Ghigiarelli, il 15enne morto investito stamattina a Roma.



«Al termine dell'assemblea - scrive la preside Patrizia Marini - ci apprestavamo al consueto momento di gioiosa convivialità per gli auguri di Natale. Purtroppo invece le cose sono andate diversamente. Una tragedia ancora più grave se si considera che ha toccato anche un altro studente dell'Istituto fatalmente alla guida della macchina coinvolta nell'incidente. Ci lasciamo turbati e affranti alla vigilia di queste festività natalizie ma al rientro è nostro desiderio incontrarci per un momento di riflessione e condivisione nel quale riscoprire la forza e la coesione della nostra comunità».



Per questo ha invitato «tutti coloro che vogliono ricordare Federico l'8 gennaio alle 8 nella sede centrale del Sereni per una cerimonia commemorativa

.