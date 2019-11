Sparatoria dopo la lite in un bar: 18enne ferito a una gamba

Giovedì 14 Novembre 2019, 13:55

Una lite in un bar, degenerata poi in una. Undi etnia rom è rimastoad una gamba ieri sera fuori da un bar situato lungo la, alle porte diLaè avvenuta all'esterno di un bar di. Il giovane ferito è stato ricoverato in ospedale ma giudicato dai medici fuori pericolo. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Frascati e quelli della stazione di Colonna, che hanno cercato di ricostruire l'accaduto: sembra che ilavesse avuto una lite all'interno di un bar e che sia stato poi raggiunto da un colpo di pistola all'esterno del locale. Lo sparo, infatti, è stato esploso all'interno di un parcheggio situato a pochi metri dal bar dove avrebbe avuto origine la discussione tra il 18enne e un altro uomo, poi fuggito in auto.