Si ribalta con la Porsche e fugge lasciando l'amica ferita in auto: preso

Al volante di un'auto Porsche si è ribaltato in via dei Monti di Primavalle, alla periferia di Roma, e si è allontanato a piedi lasciando in macchina la passeggera ferita e priva di sensi. Ma l'uomo, un 40enne italiano, è stato rintracciato. È accaduto nella notte. L'uomo, che ha cercato rifugio a casa di un amico, ancora sporco di sangue, è stato rintracciato e portato al policlinico Gemelli dove è piantonato, ricoverato in codice rosso. Della vicenda si occupano gli agenti del Gruppo Nomentano della Polizia Locale. Venerdì 19 Luglio 2019, 13:22

