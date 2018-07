Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

alla fermata dell'autobus e in pieno giorno. In unche sta circolando sue si sta diffondendo attraverso i social è possibile vedere una coppia intenta a consumare un rapporto sessuale senza curarsi di quanto hanno intorno. Nel video in questione, all'inzio si sente dire «via Baldo degli Ubaldi» ed è così facile cadere nel tranello: la scena di degrado, che pure non è nuova alle strade di Roma, si svolge invece dall'altra parte del mondo, a Port Jefferson Station, nello stato di New York Il video si riferisce ad un episodio avvenuto altrove e per cui il responsabile è stato identificato e punito, ma l'audio che lo localizza è quello probabilmene familiare a molti romani, tratto dal video girato proprio in via Baldo degli Ubaldi nel marzo 2017 quando un cinghiale si è ritrovato a scorazzare a due passi dal Vaticano.