«Una donna ha gettato una carta dal finestrino, gliel'ho restituita e mi ha mandato a quel paese: ecco perché Roma è sporca»

Una signora parcheggia l'auto in doppia fila, apre il finestrino e butta uno scontrino per terra. Jacopo Aliprandi, un giornalista, osserva la scena e si arrabbia. Una reazione comprensibile, da romano che non sopporta più di vedere la sua città sporca. A quel gesto di inciviltà reagisce restituendo lo scontrino alla signora, che infastidita lo manda a quel paese. Poi, mette in moto, butta nuovamente lo scontrino a terra e parte sgommando. «Sarà una di quelle poi si lamentano che la città è zozza», dice amareggiato Jacopo.

Sto per entrare in banca, quando vedo una signora in auto (parcheggiata rigorosamente in doppia fila) accartocciare uno scontrino e buttarlo per terra.

Lo raccolgo e glielo restituisco.



“Ma che voi? Ma vaffanculo”, poi parte e butta di nuovo lo scontrino a terra.

L'episodio è avvenuto lunedì mattina. Il giornalista, che lavora al Corriere dello Sport, stava andando in banca a Roma, quando ha assistito al gesto di inciviltà. «Sto per entrare in banca, quando vedo una signora in auto (parcheggiata rigorosamente in doppia fila) accartocciare uno scontrino e buttarlo per terra - ha scritto su X -.

Contattato da Leggo, ha poi aggiunto: «Stavo a piazza Annibaliano, ho visto la scena e ho raccolto lo scontrino. Poi sono andato a chiedere spiegazioni alla signora, che mi ha mandato a quel paese. Una vergogna. Io per queste cose impazzisco, sarà che mi hanno educato così. Davanti casa mia i cassonetti sono una discarica e siamo costretti a chiamare Ama per rimuovere la spazzatura. Una follia».

