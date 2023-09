Degrado al Verano: tombe divelte, erbacce, tronchi di albero. Le immagini choc del cimitero di Roma

di Redazione web

Degrado assoluto al cimitero monumentale del Verano a Roma. Dei teli bianchi poggiati sui loculi vuoti, alberi divelti caduti a terra e sommersi da erbacce, lapidi di defunti buttate a terra senza rispetto tra calcinacci, tronchi di albero, incuria. Sulla pagina social di Welcome to Favelas è documentata una situazione in cui le immagini raccontano da sole, il totale abbandono da parte dell'amministrazione comunale e dell'Ama che deve occuparsi della manutenzione cimiteriale.

Degrado insopportabile

Ancora una volta, la città di Roma si mostra in tutta la sua inefficienza, anche in un luogo sacro, dove il decoro dovrebbe essere anche un segno di rispetto per le persone che vanno a porgere un fiore sulla tomba dei loro cari defunti. Eppure dopo Prima Porta, dove Leggo aveva documentato una situazione di incuria anche dei servizi igienici, anche il Verano versa in una condizione orribile. E sui social sono tantissimi i commenti di sdegno.

