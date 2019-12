Roma, schianto tra una moto e un'auto sul Gra: morto un centauro, traffico in tilt

[AGG] #Roma #incidente RISOLTO

Giovedì 12 Dicembre 2019, 17:30

Unin seguito ad unavvenuto tra la, a Roma. Per consentire l'intervento dell'eliambulanza è stata chiusa per circa un'ora la carreggiata esterna del Gran in prossimità dello svincolo 26 (Pontina) al km 54,000 provocando forti rallentamenti poichè sono state chiuse la corsia di marcia lenta e di emergenza. Dopo un'ora è stata riaperta la corsia di sorpasso. Oltre al personale del 118, sul posto è presente il personale dell'Anas e della Polizia Stradale.