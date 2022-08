Roma, sassi contro l'auto della polizia locale davanti al campo nomadi di via Salviati

Una macchina della polizia locale di Roma Capitale è stata colpita da un sasso, questa mattina, in via Salviati, davanti al campo nomadi. Si tratta della vettura di una delle pattuglie che, in maniera fissa, presidiano gli ingressi dei campi nomadi della capitale. Le indagini per accertare chi sia stato a lanciare il sasso e sul perchè lo abbia fatto, sono ancora in corso.

La denuncia del Sulpi

«I colleghi hanno chiesto l’intervento di tutte le pattuglie, so che se la sono vista brutta ancora una volta». È Marco Milani, segretario romano del Sulpl, Sindacato autonomo dei lavoratori della Polizia Locale, a raccontare l’ennesimo incidente davanti al campo nomadi di via Salviati, alla periferia est di Roma.

Cosa è successo

l fatto è avvenuto oggi, martedì 22 agosto, nella baraccopoli di Tor Sapienza. Colpita la vettura, i vigili sono entrati all'interno del campo nomadi per individuare l'autore materiale del lancio. Da qui alcune tensioni con le persone che vivono nel campo della periferia nord est della Capitale. Ad avere la peggio due vigili urbani, rimasti contusi e poi medicati entrambi all'ospedale San Giovanni Addolorata con alcuni giorni di prognosi. La polizia locale è a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto ed identificare l'autore materiale del lancio.

