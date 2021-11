Roma, sale su Santa Bibiana per vedere il panorama e precipita: muore studente

Voleva vedere il sole sorgere su Roma, dall'alto. Ma questa bravata, purtroppo, gli è costata la vita. Così infatti ieri mattina un ragazzo di 21 anni è precipitato da un'altezza di 20 metri, dalla torre di Santa Bibiana alle spalle della stazione Termini: per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Era francese ed era qui a Roma per motivi di studio. A dare l'allarme è stato un suo amico che, secondo le prime ricostruzioni, era presente al momento dello schianto. Erano le 6 di mattina, infatti, quando la sala operativa dei vigili del fuoco, su richiesta del 113, ha inviato una squadra in via Giolitti 287. Insieme ai pompieri è arrivata anche una squadra del 118. La segnalazione parlava infatti di un grave incidente presso l'edificio della torre Santa Bibiana, fa parte dell'edificio di proprietà delle ferrovie.





L'intervento non è stato semplice: sul posto infatti è dovuto intervenire anche il nucleo specialistico Saf, speleo alpino fluviale, per recuperare la salma tramite specifiche manovre tecniche. Il corpo è stato infatti sollevato tramite un'imbracatura, per preservarlo e consegnarlo alle autorità giudiziarie. Sono in corso le indagini della Polfer, per capire cosa sia veramente successo, all'alba di ieri: dai primi racconti, sembra che si sia trattato di una bravata finita i tragedia. I ragazzi volevano assistere all'alba ed erano riusciti a salire sulla torre, attraverso le scale esterne, per quel motivo, poi però il 21enne sarebbe scivolato precipitando in una cisterna. Sul corpo verranno effettuati anche i test tossicologici per capire lo stato fisico del giovane.



La vicenda ricorda la morte tragica di un turista francese, di 19 anni, che nel 2019 cadde da Lungotevere dei Tebaldi: con un volo di 15 metri si schiantò sulla banchina sottostante. Passeggiando sul Lungotevere, il giovane decise improvvisamente di salire sul parapetto e da lì il volo mortale. Nel 2018 accadde anche davanti a Castel sant'Angelo, dove un turista brasiliano di 29 anni perse la vita precipitando dal parapetto del Lungotevere Castello. È finita fortunatamente solo con una multa salata, pari a 800 euro, la bravata di due giovani turisti americani che la scorsa settimana sono stati beccati di notte sul secondo anello del Colosseo a bere birra.

