Roma, ritrovato nel Tevere il cadavere di un giovane vicino al ponte Duca d'Aosta

Ritrovato il corpo di un uomo, apparentemente giovane e di carnagione scura, nelle acque del Tevere, a Roma. A dare l’allarme un passante che, intorno alle 8.40 di questa mattina, ha visto una parte di un indumento spuntare dall’acqua. Il cadavere era incastrato tra le canne, vicino a due barconi ancorati sulla sponda destra del fiume, in direzione dell'Olimpico, tra il ponte della Musica e ponte Duca D’Aosta.

Leggi anche - La comunità ebraica di Roma alla Raggi: «Non parteciperemo alla posa della prima pietra del museo della Shoa».





Sono ancora in corso le procedure di identificazione perchè l'uomo non aveva documenti addosso. Indossava una felpa nera con un cappuccio e dei pantaloni di una tuta. Sul posto è arrivata la polizia fluviale, la polizia scientifica e i vigili del fuoco che hanno riportato la salma a terra, trasferita all’obitorio del Verano a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli agenti del commissariato Prati indagano sulle cause della morte: al momento non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella di omicidio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA