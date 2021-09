La comunità ebraica di Roma alla Raggi: «Non parteciperemo alla posa della prima pietra del museo della Shoa».

La Comunità Ebraica di Roma non sarà presente alla posa della prima pietra del Museo della Shoah, annunciata dalla Sindaca Virginia Raggi in un post sui social. «La concomitanza con la campagna elettorale rende inopportuna una cerimonia per un progetto che sarebbe dovuto essere inaugurato già anni fa», ha detto ALL'ANSA la comunità ebraica di Roma. «La memoria è un valore imprescindibile che deve unire la città di Roma e non prestarsi a protagonismi elettorali. Per questa ragione la Comunità non parteciperà all'evento, come a qualsiasi altro evento pubblico di natura elettorale».

La sindaca uscente, infatti, in mattinata aveva scritto sul proprio profilo facebook: «Roma avrà un Museo della Shoah - ha scritto Raggi nel post -. La prossima settimana metteremo la prima pietra e inizieranno i lavori a Villa Torlonia. È una bella notizia per la nostra città. Vorrei che questo tema si tenesse fuori dal fango da campagna elettorale. La memoria è una cosa importante. Ci vuole rispetto».

