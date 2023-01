Troppi rifiuti, camminare a Roma è impossibile: «Cassonetti ribaltati, escrementi e strade sventrate»

Camminare per le strade di Roma? Praticamente impossibile. Per passeggiare per le vie della Capitale occorre fare i dribbling, tra rifiuti, sanpietrini divelti, cassonetti ribaltati, vegetazione che spunta dall'asfalto. E se è già difficile camminare a piedi, ancora più arduo farlo se si è un disabile in carrozzina, o per mamme e papà con un semplice passeggino.



Le foto che vi mostriamo vengono dal quartiere Balduina, da via Bignami a via Macrobio fino a via Lucilio. Ma anche in altri quartieri, come San Giovanni, la situazione non è migliore. E oltre ai rifiuti in strada, c'è da districarsi anche tra escrementi e odore di urina. Insomma, passeggiate da incubo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Gennaio 2023, 14:26

