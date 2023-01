Addetto alla raccolta rifiuti travolto e ucciso da un'auto mentre raccoglie la spazzatura

Tragedia stamattina durante la raccolta rifiuti a Parma. Un addetto di una cooperativa che lavora per conto di Iren è rimasto travolto ed ucciso mentre stava lavorando con il suo mezzo nella frazione di Botteghino.

Morto sul colpo

L'uomo, di 59 anni, di origini magrebine, era dietro al mezzo di servizio quando un'auto lo ha investito e scagliato a diversi metri di distanza finendo poi la sua corsa contro un palo della luce. Per l'operaio non c'è stato nulla da fare. L'uomo alla guida della vettura, un cinquantenne, è stato invece trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Su quanto successo ora indaga la polizia stradale di Parma.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Gennaio 2023, 12:26

