Rifiuti, a Roma parte la stangata. L'assessora Alfonsi: «Multe più salate per chi sbaglia la differenziata»

Ecco le prime multe per rifiuti smaltiti erroneamente, insieme agli avvisi sulle sanzioni applicati vicino ai nuovi cassonetti di viali Libia e viale Eritrea.

Tolleranza zero. L’assessore all’ambiente Sabrina Alfonsi conferma il cambio di passo del Campidoglio in tema di pulizia e decoro della Capitale: «Abbiamo ricominciato con le sanzioni. Anzi stiamo studiando un inasprimento soprattutto rispetto a quegli esercizi commerciali che non rispettano mai le norme sulla differenziata». Perché ora il piano su un corretto smaltimento dei rifiuti c’è, come illustra il sindaco Gualtieri: «Ai romani dico, ora tocca a voi. La corretta differenziazione dei rifiuti deve diventare obiettivo di tutti e può fare la differenza per un riciclo virtuoso. I cittadini collaborino per ridurre il più possibile gli imballaggi» anche in vista delle feste. Soprattutto - sottolinea il primo cittadino -, faccio un appello affinché quelli più voluminosi vengano piegati prima di metterli nel cassonetto. Ogni gesto è importante».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Dicembre 2022, 08:05

