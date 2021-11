Roma, davanti alla Rai di via Asiago tutte le auto in seconda fila: con numero di telefono sul cruscotto. Niente vigili

di D. Des

Rai, di tutto e di più... in doppia fila. La scena è la stessa ogni giorno. Chi deve entrare negli studi di via Asiago in zona Prati non trovando parcheggio lascia la propria auto tranquillamente in doppia fila. Poi sul cruscotto lascia un foglietto bianco con il numero di cellulare da chiamare. I più educati si scusano anche. I più organizzati hanno stampato il tutto al computer e plastificato addirittura il foglio tanto è un'abitudine.



Così praticamente chiunque abbia regolarmente parcheggiato la propria auto è costretto a prendere il proprio telefonino e chiamare il numero dell'auto che lo imprigiona. Pochi minuti e scende il proprietario. Nella migliore delle ipotesi accenna a una corsetta e un sorriso di approccio. Ma nessuno se la prende più di tanto. Della serie oggi a me, domani a te.



A via Asiago è la normalità, in una città che tutto è tranne che normale. E, infatti, mentre altri migliaia di cittadini ogni giorno giustamente prendono una multa per aver lasciato la macchina in sosta "selvaggia", in via Asiago e stradine limitrofe questo non accade mai. Perché qui, inspiegabilmente, i vigili urbani non passano (chissà perché) e se passano evidentemente sono distratti. Non si vedono nè le pattuglie del comando di Prati e nemmeno quelle del temuto Gruppo Pronto Intervento Traffico.



Così i dipendenti, i collaboratori, gli ospiti degli studi Rai di via Asiago, ma anche degli uffici privati della zona, hanno di fatto riscritto le norme del codice della strada. Tanto che è ormai prassi consolidata quella di uscire dall'ufficio cinque minuti prima proprio per chiamare il proprietario in doppia fila e aspettare che si presenti.

Chiunque può verificarlo di persona andando una mattina in via Asiago come potete ben vedere dal video di Leggo.it.



