Roma, ragazzi in coda fin dalla mattina per le nuove Nike: assembramenti al centro commerciale

Roma, folla di ragazzini fin dalla mattina al centro commerciale Euroma2 per l'uscita delle nuove scarpe della Nike, il modello Dunk Low. Sono queste le immagini diffuse dal canale social Welcome to Favelas, che stanno spopolando sul web. Molti dei ragazzi hanno la mascherina abbassata, e come accade in questi casi, è praticamente impossibile mantenere il distanziamento sociale. Gli assembramenti sono davanti all'ingresso del centro commerciale e davanti allo store della Nike.

Ricordiamo che il Lazio è in zona arancione: i centri commerciali sono regolarmente aperti durante i giorni feriali e chiusi nei festivi e prefestivi. Gli assembramenti, in caso di shopping e articoli che vanno letteralmente a ruba come queste scarpe, sono assicurati.

