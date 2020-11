Un nuovo fine settimana di shopping e polemiche a Roma. Infatti, su Twitter molti utenti hanno postato video e foto di una Roma che - nel pomeriggio di sabato 21 novembre - non sembra rispecchiare l'idea di una città in cui i cittadini fanno di tutto per evitare luoghi affollati rispettando in maniera rigorosa quel distanziamento sociale per il quale viene consigliato ai cittadini di rimanere il più possibile a casa.

Questo pomeriggio, come documenta questo video pubblicato su Twitter da Vitalba Azzollini, nel quartiere africano, precisamente tra viale Libia e viale Eritrea, dove verso le 17.45 molti romani sembrano impegnati nello shopping prenatalizio; il problema però è che sembra che di persone ce ne siano tante, sicuramente troppo vicine: impossibile mantenere il distanziamento sociale richiesto in questa seconda ondata di epidemia di Covid.

Lockdown, Roma, sabato pomeriggio. Andrà tutto bene quando, prima delle feste, allenteranno ulteriormente le restrizioni attuali? (video appena ricevuto) pic.twitter.com/NkF15YEKsQ — Vitalba Azzollini (@vitalbaa) November 21, 2020

Va ricordato che nel Lazio Rt è sceso sotto l'1%, ma che nella città di Roma, dove ancora oggi, sabato 21 novembre, si sono registrati 1574 contagiati, la situazione non può dirsi sotto controllo.

