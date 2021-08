Roma, Pasquale Calzetta è il candidato del centrodestra nelle suppletive di Primavalle

«La coalizione di centrodestra ha scelto il candidato alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio di Roma Primavalle. Sarà Pasquale Calzetta a scendere in campo con il sostegno di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, Udc, Noi per l'Italia». È quanto si legge in una nota dei partiti di centrodestra.

Calzetta - romano di 60 anni - correrà per il seggio di Primavalle rimasto vacante dopo che la deputata del M5s, Emanuela Del Re, è stata nominata rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel. Da presidente del IX municipio di Roma per Forza Italia, Calzetta aveva sfidato alle elezioni, e perso, proprio contro Del Re. Ha alle spalle un'esperienza ventennale nei municipi della Capitale: la prima elezione risale al 2001 nel municipio XII Roma-Eur, con la lista di Forza Italia. Riconfermato nel 2006 come consigliere dello stesso municipio, due anni dopo ne conquista la presidenza con la lista del Popolo della libertà. È stato anche consigliere politico di Renato Brunetta, quando era capogruppo di FI alla Camera e nel 2016 responsabile, per la città di Roma, della campagna referendaria contro la riforma costituzionale del governo Renzi.

Per il seggio lasciato vacante da Emanuela del Re corrono anche l'ex ministra Elisabetta Trenta per "Noi-Nuovi Orizzonti per l'Italia" e il battitore libero Luca Palamara e il segretario romano del Pd Andrea Casu.

