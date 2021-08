Roma, Andrea Casu è il candidato del PD a Primavalle

Andrea Casu è il candidato del PD per il quartiere Primavalle. Il PD ha scelto il segretario della Federazione di Roma Andrea Casu.

Sarà il candidato alle elezioni suppletive del collegio uninominale 11 di Roma nel quartiere di Primavalle il 3 ottobre prossimo. Andrea Casu, classe 1981, Segretario del PD di Roma, guida i democratici romani dal 2017.

Casu fu l’animatore, insieme a Luciano Nobili, attuale deputato di Iv (Italia viva) della lista under 30 a sostegno di Francesco Rutelli quando l’ex leader della Margherita si candidò a sindaco di Roma nel 2008.

«Una grande emozione e un grande orgoglio che premia il lavoro di tutto il partito di Roma» il suo primo commento. Casu mantiene l’incarico di segretario romano del Pd.

Per il seggio lasciato vacante da Emanuela del Re corrono anche l'ex ministra Elisabetta Trenta per "Noi-Nuovi Orizzonti per l'Italia" e il battitore libero Luca Palamara.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Agosto 2021, 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA