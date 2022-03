Roma, i prezzi di benzina, diesel e gpl: ecco i distributori più economici

Il caro carburante continua a preoccupare sempre di più gli italiani. Una vera e propria stangata alle famiglie che può essere arginata, in parte, con dei piccoli accorgimenti. I prezzi schizzano alle stelle, ma in non tutti i distributori il costo è lo stesso. Ecco una lista dei distributori più economici di Roma in base al tipo di carburante: benzina, diesel e Gpl. I prezzi vengono segnalati direttamente dagli utenti sulla popolare App PrezziBenzina, da anni tra le più utilizzate d'Italia.

I DISTRIBUTORI DI BENZINA PIU' ECONOMICI

Per quanto riguarda la benzina, venrdì 18 marzo 2022, il prezzo più competitivo è senza dubbio quello del Q8 a Largo Prenest (1,949 euro al litro in modalità self). Prezzi più bassi della media anche per l'IP di via Val d'Aosta (1,954 euro al litro) e per il Q8 Easy di via Aurelia 480 (2,009 euro al litro). Stesso prezzo anche dall'IP Matic di via Aurelia 588, ma anche da Itala Petroli in via Boccea 353.

I DISTRIBUTORI DIESEL PIU' ECONOMICI

Per il diesel, nella città di Roma i prezzi più convenienti vengono praticati dall'IP di via Val d'Aosta (1,986 euro al litro) e dal Tamoil di piazzale Edison (1,999 euro al litro). Identico prezzo applicato anche in altri due Tamoil, quello di piazza Meucci e di Tor Lupara (1,999 al litro).

I DISTRIBUTORI GPL PIU' ECONOMICI

Per quanto riguarda il Gpl, i prezzi più bassi si registrano all'estrema periferia nord di Roma. Quello più basso è quello del Tamoil a Prato La Corte (0,829 euro al litro) e del Q8 di via Cassia 2154 (0,838 euro al litro). All'Eni di via Giordani, invece, il prezzo a 0,839 al litro, come in via Boccea e in via Borghesiana.

