Roma, comitati contro il Campidoglio: «No a questo restyling di piazza Sempione, ecco 9mila firme»

No alla riqualificazione di piazza Sempione. È l’obiettivo dei Comitati romani “Salviamo piazza Sempione” e “Città Giardino”, che ieri hanno presentato alla sindaca Virginia Raggi oltre 3 mila firme per chiedere la sospensione del restyling della storica piazza di Monte Sacro, di fatto considerata “area tutelata”. I Comitati si scagliano contro il progetto approvato dal Municipio: “Lo sfregio a piazza Sempione - sostengono - comprometterebbe un bene culturale patrimonio di tutta la città oltre a creare un inaudito precedente: si possono trasformare le piazze storiche di Roma, spostare avanti e indietro Madonne e monumenti, secondo l’estro dell’amministratore o della maggioranza politica di turno?”. Da qui l’appello: “Chiediamo alla sindaca se ha avviato la verifica della regolarità del progetto come la impegnava a fare una mozione approvata dall’Assemblea capitolina il 4 marzo - scrivono i Comitati - E chiediamo perché gli Uffici capitolini non rispondono alle istanze presentate per denunciare le gravissime criticità del progetto sul versante della tutela del patrimonio architettonico e su quello della mobilità”. Intanto domenica 2 maggio scenderanno in piazza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Aprile 2021, 08:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA