Roma, perde il controllo dell'auto e si schianta sulla Casilina: automobilista gravissimo

Stava percorrendo la via Casilina quando, per ragioni da accertare, ha perso il controllo della sua auto e si è andato a schiantare fuori dalla carreggiata. Un automobilista, gravissimo dopo l'incidente, è stato soccorso con l'eliambulanza a Roma.

È accaduto oggi pomeriggio al chilometro 22 di via Casilina, in zona Laghetto, al confine tra i comuni di Roma e Montecompatri. Per consentire i soccorsi e l'intervento dell'eliambulanza, il traffico su via Casilina è stato chiuso. L'auto su cui viaggiava il ferito è fuoriuscita di strada senza coinvolgere altri mezzi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Febbraio 2021, 21:20

