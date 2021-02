Roma choc, sparatoria in strada a Tor Bella Monaca: ferita per sbaglio un'anziana passante

Roma choc. Sparatoria in strada a Tor Bella Monaca dopo una lite tra due persone già note alle forze dell'ordine. Ferita un’anziana di circa 80 anni che passava per caso. Caccia ai due uomini, che dopo gli spari si sono allontanati. È accaduto poco dopo le 15 in Via Amico Aspertini tra la tabaccheria e la sala scommesse.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e la Scientifica che sta effettuando i rilievi del caso. La donna è stata medicata dai paramedici del 118 ed è già tornata a casa.

+++notizia in aggoramento+++

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Febbraio 2021, 16:45

