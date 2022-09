Roma, paura in serata: auto si ribalta all'incrocio FOTO

Incidente spettacolare attorno alle 23 di venerdì sera: una utilitaria di colore rosso Suzuki, per motivi ancora sconosciuti, si è ribaltata finendo con le ruote all'aria a Ponte Marconi all'incrocio con via della Vasca Navale a Roma.

Sul posto la polizia di Roma Capitale per effettuare i rilievi di rito e deviare il traffico in zona. Non si ha notizia, al momento, di presenza di eventuali feriti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Settembre 2022, 23:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA