Ostia, rischia di affogare in mare: in tre lo salvano con le moto d'acqua

Domenica 17 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvataggio sul mare di Ostia. Questo pomeriggio, attorno le 16,30, un uomo in difficoltà è stato avvistato in mare e salvato da tre ragazzi con le moto d'acqua: il bagnante è stato raggiunto e portato nel Canale dei Pescatori.L'uomo è stato, poi, soccorso dal personale di un'ambulanza e trasferito in ospedale, a Ostia dove è ricoverato in condizioni molto gravi.