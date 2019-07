Roma, nuovo bus Atac in fiamme: fumo e panico in via Calabria

Un altro autobus dell'Atac in fiamme. Il trecidesimo da inizio anno. Una media quasi perfetta di due al mese. In via Calabria, in pieno centro, si è rischiato grosso. Col mezzo bloccato in mezzo alla strada e il fumo nero che si alzava tra le urla dei passeggeri che fuggivano. A darne notizia sono i Verdi sulla loro pagina Facebook.

“Siamo al tredicesimo incendio di un autobus dall’inizio dell’anno, due mezzi andati in fumo ogni mese. A Roma, – proseguono –, il parco autobus circolante è più che dimezzato rispetto alla domanda dei cittadini e molti bus sono fatiscenti, o aspettano da mesi interventi di manutenzione. Per non parlare delle situazioni paradossali: in un garage di Bologna, 50 nuove navette comprate dal Campidoglio un anno fa aspettano di partire alla volta della Capitale, al porto di Salerno stazionano i 70 autobus affittati da Tel Aviv che non possono essere immatricolati perché Euro 5. È inaudito che in una città come Roma, la salute e l’incolumità delle persone sia costantemente a rischio. – Bonessio e Meli, così concludono – Il vento del cambiamento che doveva soffiare sulla città grazie a Virginia Raggi, per ora sta solo alimentando le fiamme appiccate dalla incapacità dei suoi stessi amministratori”. Luned√¨ 1 Luglio 2019, 18:58

