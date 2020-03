Nascondeva una pistola lanciarazzi nell'armadio in camera, arrestato 26enne

Como, uomo trovato morto con un foro di arma da fuoco in testa

I carabinieri dellahanno arrestato un 26enne romano, con precedenti, con l’accusa di. Ad esito di un’attività info-investigativa nel quartiere Cinecittà, i carabinieri hanno avuto sentore che l’uomo potesse detenere armi illegalmente e, ieri mattina, scattato il blitz, hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione inL’attenta verifica ha permesso ai militari di rinvenire una pistola lanciarazzi marca, priva di matricola, all’interno di un’intercapedine di un armadio, e una pistola ad aria compressa, calibro 45, in un comodino della camera da letto. Le armi sono state sequestrate mentre l’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.