Roma, muore di freddo un altro clochard

Un altro clochard è stato trovato morto a Roma. Si tratta di un uomo di circa 50 anni dell’est Europa, trovato senza vita ieri sera a piazza Mancini, nel quartiere Flaminio. A dare l'allarme un passante che ha notato il senzatetto immobile su una panchina vicino a un chiosco. In attesa dell'autopsia che chiarirà le ragioni del decesso, si ipotizza una morte per ipotermia. Si tratta del decimo clochard morto nella Capitale per il freddo in poco più di due mesi. Dopo l'episodio i detenuti ospiti dell'Isola Solidale hanno comunicato la disponibilità per accogliere alcuni senzatetto della zona dell'Ardeatina nella Capitale.