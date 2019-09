Borseggiatore romeno deruba e morde al polpaccio un turista

Aveva appena sfilato il portafogli dalle tasche di un turista inglese che stava passeggiando in via Torino, a Roma, ma qualcosa è andato storto e la vittima, accortasi di quanto era appena accaduto, lo ha bloccato nel tentativo di recuperare la refurtiva. Per tutta risposta il borseggiatore, un romeno di 21 anni, nella Capitale senza fissa dimora e incensurato, ha tentato di divincolarsi dalla presa dell'uomo, arrivando a morderlo al polpaccio. La scena è stata notata da lontano da una pattuglia composta da Carabinieri della Stazione Roma Quirinale e della Compagnia Speciale che sono immediatamente intervenuti per bloccare il ladro. Il giovane, arrestato con l'accusa di rapina impropria, è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. Lunedì 9 Settembre 2019, 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA