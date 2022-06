La Cnn: «Roma invasa da 14mila monopattini, una trappola mortale»

Ha subìto conquiste e saccheggi, ma ora la Città Eterna viene invasa da «più di 14mila monopattini, moderni carri che bloccano i marciapiedi, innervosiscono gli automobilisti e uccidono». A scriverlo sul suo sito è la Cnn. L'emittente tv americana ha raccolto la denuncia di alcuni cittadini e riportato i numeri della «trappola mortale» per Roma: 4 persone uccise alla guida da quando i monopattini sono stati introdotti 3 anni fa.

Secondo le autorità sanitarie, i pronto soccorso «trattano almeno un infortunio grave legato allo scooter ogni tre giorni» a fronte del fatto che «solo il 2% (circa 270) degli scooter a pedali a noleggio viene utilizzato quotidianamente». Infatti, sostiene Cnn, sono i monopattini non utilizzati «a rappresentare la sfida più grande, soprattutto per i disabili. Come Giuliano Frittelli, responsabile dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, che si muove - riporta la tv Usa - con il suo bastone da passeggio intorno a una mezza dozzina di monopattini che disseminano il marciapiede vicino al suo ufficio nel centro della città».

