Roma, è caccia al maniaco seriale: alto, moro e ben vestito. Le mamme: «Segue i bimbi e fa vedere le parti intime»

Giovedì 12 Dicembre 2019, 08:00

«Fate attenzione, c’è un maniaco esibizionista che segue le studentesse delle medie nel tragitto dall’uscita da scuola al portone di casa». Una voce che fa ovviamente tremare tantissimi genitori, quella che negli ultimi giorni è stata diffusa, col passaparola o nei gruppi di quartiere suin tutto il quadrante Nord-Est di. In un post facebook, rimbalzato anche sui gruppi di quartiere su WhatsApp, viene anche fornita una descrizione del presunto molestatore. Ma nei parchi del quartiere e sulle bacheche fuori dalla scuole c’è l’avviso scioccante: «Chi lo vede lo comunichi subito o chiami il 112».Questo il testo del post, diventato virale sui social in poche ore: «Ci sono stati diversi episodi di ragazzine importunate fino ai portoni di casa da un ragazzo giovane e ben vestito (tipo agente immobiliare), con chiari atteggiamenti di spudorata aggressione esibizionista. Abbiamo avuto anche indicazione che tale personaggio è già all’attenzione delle forze dell’ordine, abbiamo le fotografie ma non possiamo divulgarle. Vi preghiamo di accompagnare e riprendere i vostri ragazzi da scuola, grazie». I casi di cui si parla riguarderebbero le alunne delle scuole medie Renato Fucini e Cecco Angiolieri, entrambe nel quartiere di Talenti.Un annuncio del genere, così allarmante, farebbe preoccupare qualsiasi genitore ed è per questo che la voce si è sparsa un po’ ovunque: da Talenti a Montesacro, passando per Fidene, Val Melaina e Vigne Nuove, non c’è un gruppo di quartiere in cui l’avvertimento alle famiglie non sia stato diffuso. Quanto scritto e condiviso a ripetizione, tuttavia, non trova reali conferme: in alcuni commenti ai vari post c’è chi spiega di essere in possesso della foto del presunto maniaco, diffusa su alcune chat di classe su WhatsApp, ma di poterla girare solo in privato agli interessati.Non è certo la prima volta che alcune voci su presunti maniaci fuori delle scuole, senza alcun riscontro reale, vengono diffuse e fanno breccia sulle apprensioni di tante famiglie, contribuendo ad alimentare una sorta di psicosi collettiva. Una simile ‘caccia alle streghe’, poi, potrebbe anche avere conseguenze gravi, come possibili aggressioni a persone innocenti.