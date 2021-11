Roma, la mostra sulla rinascita della Capitale dopo la 2^ guerra mondiale: oltre 60 scatti di Carlo Riccardi a Spazio5

60 scatti che raccontano la rinascita di Roma dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale e fino all’alba del boom economico, firmati da uno dei fotografi più attivi di quegli anni, Carlo Riccardi. Tutto questo sarà al centro della mostra "Roma | Miseria, Bellezza, Coraggio” in programma a partire da oggi fino al 27 novembre presso Spazio5, nel cuore del quartiere Prati a Roma.

La mostra sarà un’occasione importante per invitare a riflettere sulle origini della Roma contemporanea e sulle dinamiche che, a partire proprio dagli anni illustrati, hanno plasmato il volto attuale della città.

L'iniziativa rientra nel progetto promosso dalla Regione Lazio sul recupero della memoria storica: il pubblico potrà così vedere una parte inedita dell’ingente tesoro custodito nell’Archivio fotografico Riccardi.

Saranno esposti oltre 3 milioni di negativi realizzati nel corso di una lunga carriera che Riccardi ha cominciato ritraendo i soldati alleati di stanza nella Roma appena liberata, per poi proseguire come ‘paparazzo’ negli anni della Dolce Vita e fotoreporter per varie testate, ritraendo i più diversi personaggi, eventi e situazioni che hanno scandito gli ultimi 70 anni della storia italiana.

Mostrare la storia di Roma con le immagini della rigenerazione collettiva ha un significato ancora più profondo alla luce della pandemia. Da un lato rivela la precarietà della normalità, dall’altro lancia una sfida per mobilitare tenacia, coraggio, responsabilità e immaginazione, così come fecero le vecchie generazioni degli anni ’50.

La mostra, sarà anche a disposizione delle scuole che hanno aderito al progetto dell’associazione Quinta Dimensione.

