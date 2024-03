Roma, incidente su via Due Ponti: scontro tra scooter e furgone, morta una donna

L'intervento degli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale mercoledì mattina in via Due Ponti, nel municipio Cassia. Sul posto un furgone - con il conducente fermatosi a chiamare i soccorsi - e una scooterista gravemente ferita in terra. Il personale dell'ambulanza intervenuto non ha potuto far nulla per la donna, se non accertarne il decesso.

Al fine di poter eseguire i rilievi scientifici i caschi bianchi hanno chiuso il tratto di via Due Ponti - in entrambe le direzioni - all'altezza di via Bomarzo, fra via Oriolo Romano e la via Flaminia Nuova.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Marzo 2024, 14:25

