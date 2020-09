Tamponamento fra due tram ieri sera su via Prenestina, all'altezza di Largo Irpinia a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Secondo quanto si è appreso, nello scontro 9 persone sono rimaste ferite. Di questi 8 in codice verde e uno in codice giallo Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 10:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA