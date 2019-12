Pietro Genovese il ragazzo di 20 anni che stanotte ha investito e ucciso due 16enni, Gaia e Camilla, mentre attraversavano Corso Francia a Roma. indagato per omicidio stradale. Il procedimento è coordinato dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia. La delega alle indagini è stata affidata alla polizia locale di Roma Capitale.



Leggi anche > Gaia e Camilla, chi sono le due ragazze di 16 anni morte investite a Roma







Pietro, che era alla guida di una Renault Koleos, ha travolto le ragazze che stavano attraversando la strada a scorrimento veloce nei pressi di Ponte Milvio, cuore della movida di Roma Nord. Si è fermato subito per provare a soccorrerle, purtroppo senza averne la possibilità. Si chiamail ragazzo di 20 anni che stanotte ha investito e ucciso due 16enni, Gaia e Camilla, mentre attraversavano Corso Francia a Roma. Figlio del regista Paolo Genovese , è oraper. Il procedimento è coordinato dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia. La delega alle indagini è stata affidata alla polizia locale di Roma Capitale., che era alla guida di una Renault Koleos, ha travolto le ragazze che stavano attraversando la strada a scorrimento veloce nei pressi di Ponte Milvio, cuore della movida di Roma Nord. Si è fermato subito per provare a soccorrerle, purtroppo senza averne la possibilità.

Domenica 22 Dicembre 2019, 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora da chiarire la. Al momento dell'impatto su Roma si stava abbattendo un violento temporale: potrebbe aver provocato uno sbandamento all'auto o impedito alle ragazze di vedere l'auto avvicinarsi. Anche il telefono di Pietro Genovese, che è stato sottoposto ai controlli per alcol e droga, è stato sequestrato per escludere l'ipotesi che fosse distratto. Al momento, tutte le piste sono aperte.Di Pietro si sa che come il padre ha una passione per il cinema, ha studiato al liceo classico e gioca a rugby. Il ragazzo, come ha raccontato il regista Paolo Genovese che aveva accettato di girare uno spot per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici) e il loro affetto sulla qualità di vita dei pazienti, è affetto dal morbo di Crohn.