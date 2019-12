Gaia e Camilla, chi sono le due ragazze di 16 anni morte investite a Roma

Domenica 22 Dicembre 2019, 10:40

Si chiamavanoda un ventenne. Avevano passato la notte tra i locali di, cuore della movida di Roma Nord. Secondo quanto riportato dal Messaggero, nel pezzo a firma di Veronica Cursi, stavano tornando a casa a piedi, nel quartiere Fleming distante poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente. Sono state. Era buio e la strada bagnata dalla pioggia che ha colpito la Capitale. Gaia, romana di origini finlandensi, frequentava il Liceo De Sanctis presso la sede di via Serra. Con Camilla erano compagne di classe.Corso Francia è una strada a tre corsie a scorrimento veloce. L'attraversameto pedonale all'altezza di via Flaminia Vecchia l'avrebbe portata verso la loro abitazione. La scena vissuta in quelle ore, tra l'una e le due di notte, è stata straziante. I due corpi sull'asfalto morti sul colpo, coperti dalla polizia locale una volta giunta sul posto, tra le grida degli amici sconvolti per la tragedia.Secondo il Messaggero Camilla aveva con sé i documenti mentre per il riconoscimento ufficiale di Gaia è stato necessario l'arrivo del papà, un ufficiale dei Carabinieri. Le indagini sono affidate agli agenti della polizia locale del Gruppo Parioli che ha sottoposto il ventenne alla guida al test su alcol e droga. Secondo la ricostruzione del quotidiano romano un amico delle ragazze, giunto sul luogo dell'incidente, ha raccontato che la mamma di una delle due aveva da poco mandato un messaggio alla figlia: «Hai visto che ore sono?».