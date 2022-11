Roma, incendio al negozio H&M in via del Corso: clienti in fuga, nessun ferito





Incendio e fiamme nello store di H&M in via del Corso a Roma nel pomeriggio. Il rogo ha provocato spavento tra i clienti presenti nel grande negozio a più piani nel centro della capitale. Al momento non si segnalano feriti. È scoppiato un #incendio nel magazzino di #H&M in #viadelcorso. Nessun ferito. #roma pic.twitter.com/HVRNnHnFif — mariagrazia giacente (@mg_giacente) November 21, 2022 Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Novembre 2022, 20:18

