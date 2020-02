Roma, incendio in una discarica della carta: 10mila metri quadrati in fiamme da ore

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Febbraio 2020, 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura a, dove unaè andata aquesta mattina. Sul posto i Vigili del fuoco, che stanno cercando, non senza difficoltà, di domare leche, a qualche ora di distanza, continuano a interessare un'vasta circaIlè avvenuto all'interno di una, al civico 130 di, al confine tra i comuni di Roma, Ciampino e Marino. Sul posto sono giunti sette mezzi del Comando dei Vigili del fuoco di Roma, coordinati dal capo turno provinciale e dal funzionario di guardia. Il rogo, che ha causato un densissimo fumo per tutti i 10mila metri quadrati di superficie coinvolta, ha reso necessario anche l'intervento di un carro schiuma.A distanza di qualche ora dall'origine dell', le fiamme continuano a bruciare un volume di materiale decisamente notevole e sono giunte in supporto ai Vigili del fuoco anche autobotti del Comune. Sul posto anche forze dell'ordine: del rogo, che potrebbe avere anche conseguenze a livello ambientale, sono stati informati la Prefettura di Roma, l'Arpa e l'Asl di competenza.