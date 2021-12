Roma, Gualtieri: «A Capodanno niente eventi con assembramenti». Salta il Concertone al Circo Massimo

Ora è ufficiale: salta per Covid il Concertone di Capodanno di Roma, originariamente previsto al Circo Massimo. Lo aveva anticipato il sindaco, Roberto Gualtieri, e pochi minuti fa è arrivata la certezza con l'annuncio di Alessandro Onorato, assessore capitolino ai Grandi eventi.

Covid, a Roma salta il Concertone di Capodanno

Il Campidoglio annulla il concerto di Capodanno al Circo Massimo. L'assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato, ufficializza l'addio all'evento a causa del Covid: «Era tutto pronto per celebrare il Capodanno in grande stile e riportare Roma al centro dei grandi eventi. Avevamo scelto per la ripartenza alcuni grandi artisti romani, una location spettacolare come il Circo Massimo e un'organizzazione impeccabile per la sicurezza. Ma in questo momento la nostra priorità è e deve essere quella di salvaguardare la salute dei romani e evitare assembramenti». Per questo «siamo costretti a annullare il concertone».

Covid, Gualtieri: «A Capodanno niente eventi con assembramenti»

Il sindaco Roberto Gualtieri aveva già anticipato l'annullamento del concerto di Capodanno al Circo Massimo. «Nelle prossime ore formalizzeremo pubblicamente la nostra decisione, ma l'orientamento è quello di prendere molto sul serio gli inviti alla prudenza del governo, di fronte ad una situazione che va monitorata. Stiamo riflettendo in queste ore, ma l'orientamento è quello di dare priorità alla protezione della salute dei cittadini» - aveva spiegato il primo cittadino - «Quindi è molto probabile che non ci saranno eventi che comportino assembramenti, perché potrebbe essere imprudente in questa fase»

