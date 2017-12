Grandinata su Roma, alberi caduti: fermate corse per le isole Pontine

Mercoledì 27 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 16:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Maltempo, grandinata a Roma con caduta di alberi e rami. Soppresse le corse per isole pontine a causa della mareggiata. Una violenta grandinata accompagnata da forte vento si è abbattuta su Roma poco dopo le 14 e insieme alla pioggia, che cade incessante dalla serata di ieri, ha provocato, secondo quanto riferito dalla sala operativa dei vigili del fuoco, la caduta di alberi e rami in molte zone della città e qualche allagamento. Un grosso albero è caduto sulla via Flaminia all'altezza del km 53,900 in direzione di Terni. Sono in corso le operazioni di rimozione e di messa in sicurezza a cura di Astral spa.Inoltre Astral Infomobilità comunica che sempre a causa del maltempo, oggi sono soppresse le corse Laziomar Formia-Ponza delle ore 14.30 e Formia-Ventotene delle ore 15.30 e domani quelle Ventotene-Formia delle ore 6.45 e Ponza-Formia delle ore 7.45.Maltempo anche ai Castelli Romani. Un grosso albero è caduto a Montecompatri, in via San Silvestro, dove ci sono stati anche allagamenti. L'albero è caduto sulla strada, ha invaso la carreggiata ed è stato rimosso dai vigili del fuoco di Frascati grazie all'uso di una trattore spazzaneve .