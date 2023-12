Paura a Roma, un furgone sfonda la vetrina e finisce dentro una profumeria: 5 donne ferite, 3 sono gravi

di Redazione Web

Pomeriggio di paura per i residenti del quartiere Monte Sacro di Roma. Un furgone, intorno alle 17 di mercoledì 20 dicembre, si è schiantato contro la vetrina di una profumeria. L'incidente ha seminato il panico tra i passanti, ed è avvenuto lungo Viale Pantelleria. Poco dopo, sono arrivate sul posto gli agenti della Polizia Locale, che hanno chiuso la strada e bloccato il traffico per le operazioni di soccorso.

L'incidente

Al momento dell'incidente, il negozio era in piena attività: nel pomeriggio, specie in questi giorni, la via in questione è sempre molto trafficata. Secondo le prime ricostruzioni, i feriti sono cinque, tutte donne, di cui tre portate in ospedale in codice rosso.

Le indagini

Dalle prime informazioni, sembra che il conducente del furgone che viaggiava a pieno carico abbia perso il controllo del mezzo travolgendo pedoni e clienti del negozio. Non si esclude un'avaria del mezzo. L'autista, un cittadino cinese, è risultato negativo all'alcoltest. Sul posto per i rilievi la polizia locale. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico durante le operazioni di soccorso e per i rilievi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 20:31

