Ostia, frontale tra auto e scooter sulla Litoranea: morto 52enne

Tragico incidente sulle strade di Roma. A Ostia, sulla Litoranea nella zona Capocotta-Castel Porziano, un uomo è morto dopo un frontale tra uno scooter sul quale viaggiava e un'auto che si dirigeva in senso opposto.

A perdere la vita un uomo di 52 anni che sì è scontrato violentemente con una vettura, una Opel, guidata da una ragazza di 27 anni. L'uomo è apparso subito in condizioni critiche e, nonostante un tentativo di rianimazione da parte dei soccorritori intervenuti sulla strada che collega Ostia a Torvaianica, per lui non c'è stato niente da fare.

Per gli accertamenti sull'incidente ci sono gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale. Il tratto di SP601 dove è avvenuto l'incidente è stato chiuso temporaneamente al traffico con viabilità bloccata in entrambe le direzioni di marcia. Forti disagi anche per i bus 07 e 061.

