Roma, finanziamento illecito: prosciolto l'ex sindaco Alemanno

Il tribunale della sesta sezione di Roma ha prosciolto per prescrizione l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno,accusato di finanziamento illecito legato ad presunto finanziamento di 30mila euro ricevuto per le elezioni regionali del 2010 'mascheratò da un falso sondaggio. Per lui il pm Mario Palazzi aveva chiesto una condanna ad un anno e 10 mesi di reclusione.Il Tribunale ha invece condannato a due anni Giuseppe Verardi, ex manager della società Accenture, e i funzionari della stessa azienda Francesco Gadaleta, Roberto Sciortino e Massimo Alfonsi per il giro di false fatture che secondo l'accusa sarebbe stata impiegata per effettuare un falso sondaggio con l'obiettivo di favorire il listino dell'ex presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, indagata in un primo momento, e poi uscita dall'inchiesta. L'indagine era partitada una denuncia presentata da Accenture dopo la scoperta delle false fatturazioni.