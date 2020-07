Roma, cosa fare nel week end: tutti gli eventi di sabato 25 e domenica 26 luglio

Ultimo aggiornamento: Friday 24 July 2020, 15:17

Ultimo fine settimana di luglio nella capitale, gli eventi all'aperto si moltiplicano, sempre nel rispetto delle restrizioni imposte per l'emergenza Coronavirus. Ecco alcuni dei principali eventi che si terranno nel weekend: cosa fare a Roma sabato 25 e domenica 26 luglio.Un week-end ricco di proiezioni all'aperto, incontri e tante altre attività, food compreso, al CineVillage Parco Talenti, che ieri, 23 luglio e fino al 30 settembre sarà uno degli appuntamenti dell'estate romana. Venerdì 24, una serata importante, dove l'ospite del villaggio sarà Carlo Verdone, che racconterà uno dei suoi film cult, Un sacco bello, le cui musiche furono composte dal Maestro Ennio Morricone. Sabato 25 invece, ci sarà l'ultimo film di Woody Allen Un giorno di pioggia a New York e domenica 26 1917, film di guerra di Sam Mandes. Questa la pagina per avere informazioni su orari e biglietti.Tripletta live per Diodato, il vincitore di Sanremo che il 25, 26 e 27 luglio si esibirà all'Auditorium Parco della Musica. Tre concerti nella Cavea, dove porterà dal vivo la sua Che vita meravigliosa, hit e colonna sonora dell'ultimo film di Ferzan Ozpetek. «Ho pensato tanto al momento in cui ci saremmo ritrovati – racconta Diodato - ho pensato a tutti voi che in questi mesi mi avete scritto cose bellissime, che mi avete raccontato le vostre storie, che avete fatto di tutto per farmi sentire speciale e siete riusciti ad alleviare la solitudine. E allora ecco le nostre occasioni speciali, concerti che saranno figli di questo tempo, ma che porteranno in ogni nota, tutta la consapevolezza, tutto il bagaglio di un vissuto che, mai come in questo momento, potremmo definire comune. Concerti di un’altra estate, appunto». Per ogni informazione sui biglietti, il sito dell'Auditorium. Non è estate senza la comicità di uno cabarettisti romani più popolari, Antonio Giuliani, che farà tornare il buon uomere in due serate, 24 e 25 luglio, all'Orione Comedy Park, rassegna all'aperto organizzata dal Teatro Orione. Chi conosce le virtù comiche di Giuliani, sa già cosa aspettarsi. Ironia sui modi di essere, le nevrosi, le reazioni, ma anche gli stereotipi dei romani, il tutto senza mai cadere nella volgarità. Sul sito del Teatro Orione , tutte le informazioni.Il Covid non ha fermato la secolare processione sulle acque del Tevere della Madonna Fiumarola, che vede le sue origini affondare nel 1535. Domenica 26 luglio alle 18.30 i trasteverini, ma è chiamata alla partecipazione tutta la città di Roma, accompagneranno la statua fino al fiume, per poi dare inizio ad una serie di appuntamenti che coronano la celebrazione pagana, Festa de Noantri, che vede tutto il rione di Trastevere animarsi e festeggiare.La nota attrice comica e regista, Michela Andreozzi sul palco di Santa Severa con uno spettacolo esilarante, che tocca le corde della nostalgia. In scena porterà i ricordi della sua generazione, che dopo il Carosello andava a letto, una rilettura autobiografica con qualche nota malinconica, ma su tutto la voglia di far ridere della sua infanzia. Lo spettacolo “A letto dopo Carosello” , vede alla regia Paola Tiziana Cruciani e si terrà domenica 26 luglio nella magnifica cornice del Castello di Santa Severa. Sul sito del castello , la possibilità di acquistare i biglietti.Per i cultori del vintage neanche il caldo estivo può frenare la voglia di acquisti. Ultimo appuntamento prima della pausa estiva nei locali di Largo Venue, sia nel giardino che nella main room dove tra i tanti espositori sarà facile perdersi tra i tanti prodotti rigorosamente vintage. Il vintage market sarà aperto domenica 26 luglio dalle 17.30 alle 24.00, in piena sicurezza.