Roma, fa vedere un appartamento in affitto e sorprende 3 ladri in azione

Roma, gli agenti delle volanti sono giunti in via Bartolomeo Perestrello, zona Porta Maggiore, dove era stata segnalata la presenza di ladri all'interno di un appartamento. Sul posto i poliziotti sono stati contattati da una donna, amica del proprietario, che ha riferito di essersi recata lì per far visionare l'abitazione a dei possibili affittuari ma poco prima di entrare ha sentito rumori e voci di persone provenire dall'interno.

Allarmata ha chiamato il 112. Gli agenti, aperta la porta d'ingresso hanno sorpreso sul fatto i 3 ladri, 2 uomini e 1 donna, identificati per N. G. H. palestinese di 32 anni, L. H. marocchino di 24 anni e B. O. ucraina di 30 anni, già pronti a lasciare l'abitazione. Quest'ultimi entrati probabilmente dalla porta finestra della camera da letto mettendo a soqquadro la casa, sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Marzo 2021, 12:55

