Roma in scena, da Daniele Silvestri a Giorgio Moretti, fino alle sorprese dell'arte

di Valeria Arnaldi

Grande musica, debutti teatrali e sorprese dal mondo dell’arte: giornate intensa per l’agenda culturale capitolina.

MUSICA. Action session, in cui racconterà la sua esperienza, e poi concerto, il 23 novembre - ingresso gratuito fino a esaurimento posti - per Danilo Rea all’Auditorium “Ennio Morricone” dell’ateneo di Tor Vergata.

L’Orchestraccia sarà al Teatro Olimpico, il 23 e il 24 novembre, con il nuovo concerto-spettacolo, “La Figuraccia”.

Il 25 e il 26, invece, doppio concerto di Daniele Silvestri, all’Auditorium della Conciliazione.

«Il primo mio vero concerto nella mia città»: così Giorgio Moretti annuncia il suo live, che si terrà il 26 novembre all’Angelo Mai. Un viaggio tra nuovi brani, all’insegna dell’emozione. «La prima volta che porto il mio show e le mie nuove canzoni davanti a tutte quelle persone che ci sono dal primo momento - racconta l’artista - Sarà il nostro momento».

ARTE. Appena inaugurata alla Gnam, la mostra “Domenico Morelli. Immaginare cose non viste”, illustra il lavoro dell’artista, tra dipinti, bozzetti, sculture, tavolette a olio su legno, opere su carta.

Molti anche gli appuntamenti nelle gallerie. Presso Afnakafna, il 25 novembre, per la quinta edizione, torna il Black Friday dell’Arte, con opere in offerta fino al cinquanta per cento di sconto, ma solo per un giorno.

Intanto, il 24, da Noa, sarà inaugurata la personale di Marco Rèa “I’ll be your mirror”. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di creare insieme all’artista un’opera a “più mani possibili” su specchio su musica dal vivo.

E il 26, da Rosso20sette, aprirà al pubblico la mostra “Power of women”, sulle icone femminili di Shepard Fairey aka Obey. Nel percorso, ventisette opere serigrafiche numerate e firmate dall'artista e un'opera unica su legno, provenienti da una collezione privata. Si va così dalla serie “We the people” a sostegno delle minoranze etniche americane, a “Freedom to lead” dedicata alla premio nobel birmana Aung Suu Kyi, fino a “Occupy Protester” realizzata nel 2012 a favore del movimento Occupy wall street.

TEATRO. Debutta il 23 novembre all’Off/Off Theatre, “Spettacolare (voce del verbo)” di e con Francesca Reggiani. Un nuovo show che si fa percorso a ritroso nella sua vita, tra “prove”, provini e spettacoli messi in scena, fino all’incontro con Gigi Proietti. E ancora, la televisione dai primi anni ’90 fino ad oggi. Nel mezzo, alcuni del suoi personaggi noti, dalla Ferilli alla Sciarelli, dal Presidente Giorgia Meloni a Concita de Gregorio, Patty Pravo e Donatella Versace.

Stessa data per la prima di “Se devi dire una bugia dilla grossa”, al teatro Parioli, con Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Paola Quattrini e Paola Barale. A trent’anni dalla prima rappresentazione nel 1986, torna dunque in scena il cavallo di battaglia della Ditta Dorelli, Quattrini, Guida.

FESTIVAL. E dal 24 novembre, al via in più luoghi della città, la sesta edizione del "Festival Creature”, per esplorare l’architettura attraverso il suono. Cuore della manifestazione il cosiddetto Tempio di Minerva Medica, nel quartiere Esquilino. Il sito, da poco restaurato, ospiterà una nuova installazione sonora dei MetaDiapason, già presenti nell'edizione 2021 del festival con l'opera sonora a Palazzo INAIL. Inoltre nello spazio centrale, con tracce audio, immagini e filmati, performance dei sound e visual artist coinvolti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Novembre 2022, 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA