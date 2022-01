Roma, emergenza caro bollette. Onorato: «Si rischia di far chiudere tanti impianti sportivi»

«L’aumento del costo dell’energia rischia di determinare la chiusura a cascata di tantissimi impianti sportivi, pubblici e privati, che dopo due anni di chiusure forzate denunciano ingenti perdite economiche a causa della pandemia». È quanto dichiara Alessandro Onorato (foto, sotto), Assessore allo Sport, Turismo e Grandi Eventi di Roma Capitale. «Ringrazio la Sottosegretaria con delega allo Sport Valentina Vezzali che in sole 24ore ha dato la sua disponibilità per un incontro sul caro bollette».

Leggi anche - Roma, consiglio comunale in streaming e il consigliere Luparelli si collega sdraiato sul divano. Ma anche a lui volete raddoppiare lo stipendio? GUARDA LE FOTO

«Dobbiamo sostenere i gestori, non possiamo permettere che neanche un impianto fallisca altrimenti avremmo un doppio drammatico problema: mancanza di servizi sportivi per il cittadino e un impatto negativo sulle casse comunali. Per questo motivo domani porterò le proposte di Roma Capitale per sostenere il comparto. È nostro dovere come amministratori – conclude Onorato - agire e proporre azioni efficaci e concrete e sono fiducioso che di concerto con il Governo sapremo individuare le soluzioni più opportune»

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 21:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA