Disabile abbandonato: un cavillo burocratico nega l'accompagnamento a un ragazzo non vedente

Lunedì 14 Ottobre 2019, 05:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Da 10 mesi l’amministrazione capitolina nega un diritto fondamentale a mio figlio». Le vetture messe a disposizione dal comune di Roma per il trasporto dei disabili sul territorio cittadino non potranno garantire il servizio a tutti: specie se si parla di un ragazzino non vedente con gravi disabilità.«Mio figlio ha 15 anni e non può prendere la patente, ovvio – spiega a Leggo il signor Antonio (nome di fantasia) – Eppure viene penalizzato fortemente nella graduatoria. Si tratta di regole assurde e senza alcun tipo di criterio», denuncia.La vicenda va avanti da mesi: nel dicembre del 2018 infatti l’Assemblea Capitolina approva una delibera in base alla quale si avvia la procedura per «erogazione di interventi, misure e servizi per la mobilità individuale delle persone con disabilità». Parliamo di spostamenti per terapie, attività sociali, sport. Il bando, curato dal Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, prevede una graduatoria con un totale di 100 punti: il figlio del signor Antonio, però, viene penalizzato di 5 proprio per il «non possesso della patente speciale» (che per forza di cose, suo figlio non può prendere). E con un successivo declassamento che va da 243 a 285 posizioni (su oltre mille richiedenti ammessi). In questi mesi, denuncia il signor Antonio, il comune ha dato solo risposte vaghe, astratte, non pertinenti, se non paradossali. Fino al silenzio.E Antonio è costretto ad accompagnare di volta in volta suo figlio per coinvolgerlo nelle attività sul territorio (anche ad un semplice campo estivo). «Voglio denunciare l’eclatante ingiustizia da parte dell’amministrazione capitolina contro i disabili minori – conclude Antonio – Ma soprattutto, un comportamento inadeguato, superficiale, irrispettoso da parte dei dirigenti».